Итальянский бренд верхней одежды и спортивной экипировки Colmar выпустил «уличную» линию

Originals by Originals — так называется streetwear-линия Colmar, итальянского бренда верхней одежды и спортивной экипировки. В осенне-зимней коллекции сочетаются городской стиль, элементы стилистики 1970-х и достижения Colmar в области пошива высокотехнологичной спортивной одежды.

Куртки, пуховики и парки линии выполнены как в пастельных тонах (небесно-голубой, персиково-розовый), так и в ярких цветах — электрик, сочный красный и фиолетовый. Глянцевые ткани с водоотталкивающим покрытием, наполнение из натурального пуха, посадка slim fit — вот, что отличает коллекцию.

Рекламную кампанию в гранжевой эстетике 90-х снял британский фотограф Бретт Ллойд, известный своими проектами для таких брендов, как Burberry, Fendi и Off-White. Герои кампэйна позируют в верхней одежде бренда на пляже Хэмптонса (побережье Атлантического океана). Кампания получила символическое название «Лунный свет», так как съемка проходила в предзакатные часы, на лицах моделей можно увидеть отсвет закатного солнца.

Коллекцию можно приобрести онлайн на официальном сайте Colmar, а также в бутике Flash Store (ТЦ Крокус Сити Молл).