Землям Волжской поймы могут вернуть статус рекреации

Земельный участок Волжской поймы площадью 100 га, расположенный возле Копосовской дубравы, возвращается в категорию земель рекреационного назначения.

Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Региональная комиссия по землепользованию и застройке учла результаты публичных слушаний, о которых рассказывал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», и удовлетворила просьбу заявителя, каковым является Комитет защиты Волжской поймы. Теперь слово за Глебом Никитиным. Если глава региона подпишет постановление по этому вопросу, то соответствующие изменения будут внесены в генеральный план и правила землепользования Нижнего Новгорода. Тем самым будет исключена возможность застройки данной территории.

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов в интервью «ЪFM Нижний Новгород» подчеркивает, что решения как такового еще нет, есть только согласие промежуточного звена.

Комиссия рассмотрела и вопрос, связанный с другим примыкающим к Копосовской дубраве участком площадью 35 га, о судьбе которого также печется Комитет защиты Волжской поймы, и признала целесообразность корректировки его зонирования. В отношении этого участка теперь будут организованы публичные слушания.