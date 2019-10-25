Казанцы подали коллективный иск против строительства мечети

Жители Авиастроительного района Казани обратились в суд с коллективным иском против строительства мечети. Объект в данный момент возводят на перекрестке улиц Годовикова и Симонова, на участке, прилегающем к территории школы №62 и детсада №20, сообщает «Реальное время».

Конфликт между жителями и застройщиками начался еще в 2013 году. Часть школьного двора в 0,233 гектара была обнесена забором. На этой территории и начали строить деревянную мечеть. Местные жители обратились в прокуратуру, и строительство было признано незаконным. Но через два года прошли общественные слушания, на которых жители поддержали идею строительства мечети. В итоге в январе 2019 года застройщик получил разрешение на строительство от исполкома Казани. Судя по паспорту объекта, мечеть достроят в третьем квартале 2022 года.

Групповой иск, который подали казанцы, стал одним из первых подобных в стране. По словам юриста Александра Чернова, представляющего интересы жителей столицы Татарстана в суде, шансы на победу есть. Как отметила жительница Авиастроительного района, противниками строительства мечети стали минимум 500 человек. Речь идет о жильцах, чьи дома находятся недалеко от места строительства и чьи дети посещают школу №62 и детсад №20.

Представители застройщика в ответ пообещали казанцам не включать громкоговорители во время призывов к молитве и установить детскую площадку и спортивные тренажеры во дворе. При этом имам будущей мечети заявил, что «не намерен оправдываться, имея на руках законное разрешение на строительство», уточняет издание.

"Ъ-Казань"