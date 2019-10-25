Депутаты Пермской думы объяснили отказ от повышения платы за проезд в этом году

Депутаты Пермской городской думы провели пресс-конференцию, посвященную реализации транспортной реформы в Перми. Первый вице-спикер Пермской думы Дмитрий Малютин заметил, что этот вопрос вызывает повышенный интерес со стороны как жителей города, так и депутатского корпуса. «На октябрьском пленарном заседании в рамках «часа депутата» произошел прецедент: вопрос о концепции развития транспортной сферы обсуждался более трех часов. Администрации было задано около 80 вопросов. А это значит, что остается много волнующих население вопросов и моментов, которые остаются нерешенными», – поделился вице-спикер.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что, согласно социологическим исследованиям, качеством пассажирских перевозок недовольны около 30% жителей Перми. «Это цифра в среднем по Перми, на окраинах – выше», – уточнил господин Малютин. «Больше всего людей волнует новая маршрутная сеть, но есть вопросы по качеству подвижного состава, возможности безналичной оплаты», – добавил вице-спикер.

Депутат думы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Вероника Куликова согласилась, что «необходимость изменения качества транспортных услуг в Перми назрела давно». «Все продекларированные мэрией в начале года позитивные изменения должны были подкрепиться пилотным проектом на нескольких маршрутах. Однако уже под конец года мы увидели, что все это воплощается администрацией крайне неумело и с большими просчетами», – добавила депутат.

По ее словам, в частности, «очень сильно страдает контрольная функция». «Администрация, в рамках пилотного проекта, не может проконтролировать соблюдение условий новых контрактов и показать эффективность подходов, обозначенных на старте реформы», – заявила Вероника Куликова.

Депутат Александр Филиппов напомнил, что на пленарном заседании у депутатов возникли вопросы к инициативе главы Перми Дмитрия Самойлова о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 26 руб. Поэтому дума приняла проект только в первом чтении, со значительным сроком подачи поправок – до 10 января. «В первой редакции решения повышение планировалось с 1 декабря 2019 года. Поправка, внесенная главой города, предусматривает повышение тарифа с 1 февраля 2020 года. Но любой депутат может внести свою поправку с другими сроками», – пояснил депутат.

По мнению господина Филиппова, повышать тариф нецелесообразно до окончания действующих контрактов с перевозчиками. Согласно этим контрактам, перевозчики по результатам конкурса приобретают право на обслуживание маршрутов и получают доход за счет платы за проезд, а также субсидий из городского бюджета на перевозку льготников. По новым контрактам, перевозчик будет перечислять плату за проезд в бюджет и получать средства за свою работу исключительно из городской казны. «Действующие контракты заканчиваются в середине июля 2020 года. Фактически, повышая сегодня тариф почти на 30%, мы существенно увеличиваем доходы частных перевозчиков», – отмечает депутат.

Председатель комитета Пермской думы по экономической политике Арсен Болквадзе отметил, что существует объективная необходимость повышения тарифа. Однако депутаты считают проект, предложенный администрацией недоработанным. «Сейчас в Перми самый низкий транспортный тариф среди городов-миллионников. Но мы видим, что растут цены на топливо, необходимо индексировать зарплаты в транспортной сфере. У нас нет цели загнать отрасль в полное безденежье. Но мы должны понимать, что если мы принимаем решение о повышении тарифа, то должны понять, как и куда идут эти деньги. И как повышение тарифа скажется на бюджете», – заявил депутат.

Впрочем, по мнению Арсена Болквадзе, администрации удалось добиться некоторых позитивных изменений в транспортной сфере. «Наконец-то мы получили муниципального перевозчика («Пермгорэлектротранс»). Не без помощи краевых властей, городу удалось закупить новые автобусы и задать новый стандарт качества для перевозчиков. Появился проект тарифного меню. В целом мы близки к качественному прорыву в отрасли. Но переход к новой транспортной модели должен проходить максимально мягко», – пояснил депутат.

Руководитель комитета по инвестициям и муниципальному имуществу Сергей Богуславский считает, что появление на рынке крупного муниципального перевозчика не приведет к монополизации отрасли. По оценкам депутата, «Пермгорэлектротранс» может занять 20–25% рынка. Арсен Болквадзе добавил, что муниципальный автопарк может помочь в тех случаях, «если перевозчики откажутся выходить на линии по каким-либо причинам». «При отсутствии муниципального перевозчика у нас нет возможности перестраховаться. Но задачи заменить все муниципальные перевозки частными у нас нет», – отметил депутат.