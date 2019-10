Олег Дерипаска выиграл судебный процесс против The Times, The Telegraph и The Nation

Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также к американскому еженедельнику The Nation, сообщается на сайте суда. Истец просил суд обязать редакции удалить из доступа спорные публикации, а также опубликовать опровержения. Представители ответчиков на суд не являлись, отзыв на иск Олега Дерипаски не представили.

В иске Олега Дерипаски речь идет о статье «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в газете The Telegraph, о статье «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в газете The Times, и о публикации еженедельника The Nation «Кремлевские связи Маккейна». Как сообщил суду адвокат Алексей Мельников, представитель Олега Дерипаски, Управление США по контролю над иностранными инвестициями в 2018 году ввело санкции в отношении российского предпринимателя именно на основании этих публикаций. По мнению адвоката, статьи носят явный порочащий характер, необоснованно обвиняя Олега Дерипаску в совершении тяжких преступлений. Представитель истца сослался на позицию ЕСПЧ, который указывает на необходимость соблюдения баланса между правом СМИ на распространение информации, и правом гражданина иметь хорошую репутацию.

Анна Перова, Краснодар