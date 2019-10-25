Два лоцмейстерских судна на 1 млрд рублей заложили на Зеленодольском заводе

Церемония закладки двух лоцмейстерских судов проекта BLV03 прошла сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького, сообщает «Интeрфaкс». По данным системы «СПАРК-Маркетинг», цена строительства головного судна составляет 537,8 млн руб., другого – 471,3 млн руб.

Контракт на строительство был подписан еще в июле 2019 года. Заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Согласно договору, судна должны быть построены и переданы заказчику в порту Архангельска до 15 декабря 2021 года.

Напомним, что заложенным лоцмейстерским суднам присвоили названия «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин» в честь академиков транспорта, директоров институтов морской отрасли «Ленморниипроекта» и Центрального научно-исследовательского института морского флота. Их планируют задействовать в работах на акватории портов Северного морского пути.

"Ъ-Казань"