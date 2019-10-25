В 2019 году отдыхом в летние каникулы воспользовались 80,3% кубанских школьников

На финансирование детского отдыха в 2019 году было направлено свыше 3,5 млрд руб. В период летних каникул всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 516 тыс. кубанских детей, что составило 80,3 % от общего числа школьников региона. Это на 69 тыс. детей больше, чем в 2018 году, сообщил спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко заседании Президиума Совета законодателей РФ, прошедшем в формате видеоконференции.

По словам председателя краевого парламента, в рамках мер господдержки родителям было предоставлено 3,5 тыс. социальных выплат за самостоятельно приобретенные путевки.

«Детская оздоровительная кампания на территории Краснодарского края носит круглогодичный характер, дети ежегодно получают услуги по санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях, в весенний и осенне-зимний период. Перерыва у нас нет, поэтому уже сейчас необходимо начинать подготовку к оздоровительной кампании будущего года. И все возможности для этого у нас имеются», – заключил Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых