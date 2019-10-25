«Фармации» сменят форму

Власти Свердловской области решили реорганизовать единственного поставщика сильнодействующих лекарственных препаратов ГУП СО «Фармация» на фоне обострения конкуренции с федеральными сетями. По решению губернатора Евгения Куйвашева, компания станет бюджетным учреждением и не будет заниматься «извлечением прибыли». Последние несколько лет финансовые показатели компании стабильно ухудшались. Эксперты сомневаются, что смена организационно-правовой формы повлияет на ее деятельность.

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев принял решение о реорганизации проблемного ГУП СО «Фармация». «Сегодня это сеть из 72 аптек и аптечных пунктов, расположенных во многих городах региона. В последние годы с приходом на рынок крупных федеральных аптечных сетей конкурентные преимущества предприятия значительно снизились. Это поставило под вопрос его дальнейшую судьбу»,— отметили в департаменте.

ГУП СО «Фармация» создана в 1992 году и является единственной в регионе аптечной сетью, которая занимается продажей наркотических препаратов. Филиальная сеть, в частности, присутствует в малонаселенных пунктах, где больше нет аптечных пунктов. Согласно данным Kartoteka.ru, платежеспособность компании ежегодно ухудшается с 2014 года. Согласно экспресс-анализу финансового сервиса, предприятие финансово неустойчиво, имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Темпы роста выручки компании находятся в отрицательных значениях с 2017 года — тогда она впервые показала убыток 60 млн руб.

По решению главы региона, предприятие останется на рынке для решения социальных задач, а не для получения прибыли. Для этого произойдет смена организационно-правовой формы с ГУП на государственное бюджетное учреждение (ГБУ). В результате компания сможет сосредоточиться выполнении госзаказа. «В “Фармации” отлажена система поставок в регион специальных препаратов, без которых не могут жить паллиативные пациенты. Предприятие обеспечивает лекарствами жителей Свердловской области, доставляя их в самые отдаленные территории региона, где зачастую не хотят работать другие игроки фармацевтического рынка. Теперь есть уверенность, что система продолжит работу без перебоев»,— заявил областной министр здравоохранения Андрей Цветков.

По мнению руководителя общественной организации «Здравоохранение» Максима Стародубцева, изменение организационно-правовой формы никак не отразится на деятельности предприятия. «Вполне возможно, что компания потеряет относительную самостоятельность. Может быть, это нужно для замены руководства предприятия. Но “Фармация” всегда была сетью с социальной направленностью — содержала аптеки в местах, где это нерентабельно, и занималась поставками сильнодействующих препаратов»,— отметил господин Стародубцев.

Игорь Лесовских