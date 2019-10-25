В Мордовии заключенный осужден за финансирование терроризма

Отбывающий срок в мордовской колонии уроженец Дагестана признан виновными в финансировании терроризма, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в конце 2014-начале 2015 года года 42-летний мужчина перечислил 562 тыс. руб. на счет своему знакомому для содействия запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Получатель денег находился за границей, в России он был объявлен в розыск.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы. С учетом его неотбытого наказания по другому уголовному делу ему предстоит отсидеть 15 лет в колонии строгого режима.

Владимир Зубарев