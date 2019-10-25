Нижегородцы могут подать заявки на благоустройство дворов Можно заявиться на ремонт дворовых покрытий, освещения, установку лавочек, урн, детских и спортивных площадок.

Жители Нижнего Новгорода могут до 17 ноября 2019 года подать заявки на благоустройство дворовых территорий.

Работы по благоустройству будут проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает управление по связям с общественностью мэрии.

Можно подать заявку на устройство или ремонт дорожного покрытия дворовой территории, на приведение в порядок освещения двора, на установку скамеек и урн, заборов и оград, а также на установку и ремонт детских игровых и спортивных площадок. Для подачи заявки надо провести общее собрание собственников жилых помещений и собрать пакет документов.

По заявкам жителей мэрия составит перечень дворов, которые будут благоустроены в 2020 году. Форма заявки установлена постановлением администрации города. Заявку можно подать до 17 ноября в районную администрацию.