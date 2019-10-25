Движение на паромной переправе между Салехардом и Лабытнангами закроется 27 октября

Движение на паромной переправе между Салехардом и Лабытнангами (Ямало-Ненецкий автономный округ) закроется в 00:00 в воскресенье, 27 октября. «После прекращением паромного сообщения, попробуем сразу вывести на маршрут суда на воздушной подушке, но все будет зависеть от погодных и ледовых условий»,— сообщил начальник отдела отраслевых программ водного транспорта ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Алексей Першиков.

Суда на воздушной подушке будут курсировать каждые 15-20 минут — 07:00 до 23:00. Стоимость проезда составит 130 руб., провоз багажа — 65 руб. При плохих погодных условиях, дирекция транспорта ЯНАО предлагает жителям округа воспользоваться вертолетом. Перелеты будут выполняться по наполнению — при загрузке не менее 50% на круговой рейс. Стоимость проезда для взрослого — 1,1 тыс. руб, для ребенка — 567 руб.

Анастасия Реутова