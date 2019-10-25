Тюменская область стала первой в России по урожайности овощей

Тюменская область заняла первое место в России по урожайности овощей, обойдя Астраханскую и Нижегородскую области. Согласно данным министерства сельского хозяйства РФ, в 2019 году в регионе собрали 490 центнеров с 1 га.

В правительстве Тюменской области отметили, что уборка овощей уже завершена. В 2019 году аграрии собрали 69,6 тыс. т овощей. Наибольший валовой сбор 25,4 тыс. т у хозяйства Упоровского и Тюменского муниципальных районов.

Уровень валового сбора зерновых и зернобобовых культур повысился на 12% и составил 1,5 млн т при урожайности 22,4 центнеров с 1 га. Валовой сбор картофеля в области в 2019 году составил 259,4 тыс. т при урожайности 302 центнеров (выше уровня прошлого года на 8,7%). По итогам уборки рапса на семена, в регионе было собрано 32,6 тыс. т маслосемян при урожайности 9,6 центнеров.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Тюменская область занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) по урожайности зерновых, зернобобовых культур и картофеля. По урожайности рапса на семена регион на втором месте.

Анастасия Реутова