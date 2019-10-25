В Краснодарском крае завершили посевную кампанию под урожай будущего года

На Кубани завершился сев озимых культур под урожай будущего года. Пшеницей и ячменем аграрии засеяли более 1,6 млн га, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что наметился рост страхования агрокультур. В качестве господдержки на эти цели было направлено около 340 млн руб. из краевого и федерального бюджетов.

Ранее президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов сообщил, что по итогам девяти месяцев текущего года рост рынка агрострахования в стране вырос в 2,5 раза, а застрахованные площади – более чем в 5,3 раза.

Василий Хитрых