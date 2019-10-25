В Ульяновской области экс-глава муниципалитета осуждена за фиктивное трудоустройство брата

В Ульяновской области суд вынес приговор бывшей главе Сухотерешанского сельского поселения Николаевского района за хищение (ч.3 ст.160 УК РФ) 420 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

«Следствием и судом установлено, что глава сельского поселения приняла на работу водителем администрации поселения своего брата, который фактически не работал, и с февраля 2012 года по май 2018 года получала за него зарплату»,— говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Экс-чиновница также обязана возместить причиненный муниципалитету вред в полном объеме.

Алена Смирнова