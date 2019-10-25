«Встречу можно назвать “дерби кризисов”»

В рамках 14-го тура Чемпионата России по футболу в воскресенье состоятся сразу два московских дерби: в одно и то же время пройдут матчи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо». Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил прогнозы с редактором еженедельника «Главная ставка», экспертом букмекерской компании «Лига ставок» Андреем Вдовиным.

— Как ни крути, московские матчи в центре внимания. Сейчас фактически «Локомотив» и ЦСКА в лидерах, а «Спартак» и «Динамо» болтаются в нижней части турнирной таблицы. Накануне «армейцы» проиграли «Ференцварошу», и эксперты заговорили, что у армейцев проблемы в обороне, с главным тренером и так далее. Несмотря на это, судя по ставкам, ЦСКА в матче с «Динамо» — по-прежнему фаворит. Кризис в ЦСКА преувеличен, на ваш взгляд?

— Встречу, наверное, можно назвать «дерби кризисов». Да, в ЦСКА кризис, это надо признавать — столько моментов не забить, сколько они не забили в матче Лиги Европы, конечно, надо было умудриться. Но мы видим, что у «Динамо» еще больший кризис — как игровых идей, так и, можно даже сказать, имеет место некий коллапс в управлении клубом. Так что здесь будет борьба не за то, кто сильнее, а за то, кто слабее. А если смотреть на последние результаты в Премьер-лиге, то слабее «Динамо».

— Можно провокационный вопрос? Коэффициент 4,35 на «Динамо», то есть это высоко. Хороший расклад? Или все-таки сейчас мы не знаем, чего ждать от «Динамо» и чего ждать от ЦСКА?

— Если выбирать ставку на эту игру, то надо сначала понять, какую ставку мы хотим. Если одинарную ставку, то есть на исход этого матча, то, конечно, можно рискнуть и с таким высоким коэффициентом поставить на «Динамо» — команде тоже надо как-то выбираться из кризиса. И, может быть, сейчас самый подходящий соперник, потому что ЦСКА играл посреди недели, еще не успел восстановиться, в том числе психологически, так что у «Динамо» есть шанс. Но если мы выбираем ставку в череду нескольких исходов, то здесь надо, наверное, что-то более осторожное выбирать — может быть, «Динамо» не проиграет, если хочется какого-то неожиданного исхода.

— Тут еще эмоциональный момент: исполнилось бы 90 лет великому вратарю Льву Яшину, динамовскому вратарю, прошлый тур был посвящен этому, этот тур тоже будет у «Динамо». Этот эмоциональный подъем может повлиять на игру, помочь победить?

— Во-первых, это может повлиять на трибуны. Если трибуны передадут свой эмоциональный заряд командам, то будет неплохо. И мы же понимаем, что у болельщиков ЦСКА и «Динамо» достаточно хорошие взаимоотношения — не будет такого антагонизма. Все-таки 90 лет, юбилей легенды отечественного футбола — это положительный момент, он может передаться команде. Мне кажется, «Динамо» это может придать некий дополнительный смысл в этой игре.

— Если с точки зрения ставок смотреть, какой матч более привлекателен: ЦСКА — «Динамо» или «Локомотив» — «Спартак»?

— Я бы все-таки выбрал «Локомотив» — «Спартак», он больше поддается анализу, скажем так, да. В случае ЦСКА и «Динамо» есть явный фаворит, есть явный андердог, но мы не понимаем, насколько «Динамо» может выстрелить. Во встрече «Локомотив» — «Спартак» тоже есть явный фаворит — «Локомотив», и есть явный андердог —«Спартак», но в «Спартак» веры все-таки побольше, чем в «Динамо», скажем так.