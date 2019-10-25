В Самаре совершил вынужденную посадку рейс из Анталии в Оренбург

Самолет авиакомпании AzurAir, направляющийся по маршруту Анталия — Оренбург, ночью 24 октября совершил вынужденную посадку в Самаре из-за плохих метеоусловий в Оренбурге. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Как установило надзорное ведомство, рейс ZF – 5696 приземлился в Международном аэропорту Курумоч в 23:30.

«На борту находилось 215 человек. 93 пассажира размещены в гостинице, часть пассажиров приняли решение добраться до Оренбурга с использованием иного вида транспорта»,— говорится в сообщении.

Алена Смирнова