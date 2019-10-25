Ульяновская область входит в число регионов-лидеров ПФО по темпам роста производства молока

Ульяновская область входит в четверку субъектов-лидеров ПФО по темпам роста производства молока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным регионального минсельхоза, за первые три квартала 2019 года валовой надой молока во всех хозяйствах Ульяновской области составил 170 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составил около 4%.

Ульяновская область также находится на четвертом месте среди регионов ПФО по темпам роста численности коров в хозяйствах.

Андрей Сазонов