«Почта России» не нашла подрядчика для строительства логистического центра в Ростовской области

На участие в закупке по выбору подрядчика для строительства логистического центра «Почты России» возле аэропорта Платов в Ростовской области не было подано ни одной заявки, об этом сообщается на портале госзакупок. Конкурс был объявлен в сентябре 2019 года, начальная стоимость контракта составляла 3,4 млрд руб.

О планах «Почты России» построить логистический комплекс в Ростовской области впервые стало известно еще в 2014 году. Изначально стоимость комплекса оценивалась в 1,8 млрд руб., впоследствии она была увеличена до 4 млрд руб. Проект предусматривает запуск объекта через 1,5 года с момента начала строительства. Как ранее сообщал «Ъ», ВТБ и «Почта России» планировали вложить 20,4 млрд руб. в создание 38 логистических центров в РФ.

Кристина Федичкина