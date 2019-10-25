Сбербанк собрал 900 предпринимателей на форуме «Свое дело» в Краснодаре

Сбербанк на Юге и Северном Кавказе обслуживает более 226 тыс. клиентов малого бизнеса, из них 30% клиенты Краснодарского края. В основном это предприятия сферы торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, недвижимости, транспорта и логистики.

Новыми клиентами Сбербанка на Юге и Северном Кавказе стали 62 тыс. предприятий малого бизнеса, это на 22% больше чем в 2018 году.

Бизнесмены прошли интенсивное обучение от ведущих российских экспертов маркетинга, интернет-продвижения, финансов, личной и командной эффективности.

Сбербанк провел форум «Свое дело» в рамках образовательного проекта «Деловая среда». На мероприятии эксперты разобрали реальные кейсы кубанских бизнесменов и дали рекомендации по развитию бизнеса. Хэдлайнерами события стали известный российский маркетолог Игорь Манн и эксперт по построению эффективных команд и персональной эффективности Владимир Герасичев. Они предложили предпринимателям проверенные на опыте сотен компаний инструменты, которые можно внедрить здесь и сейчас.

Показатель предприятии микро, малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае на 1000 человек превышает средний по стране и составляет 29 единиц (В России – 27,6 в мире – 32,2. В Китае –45, в Европе – 57, в США – порядка 90).

Среди регионов по количеству рабочих мест в секторе МСП Краснодарский край занимает 3 место (690 тыс. рабочих мест) после Московской области и Ленинградской области.

Сбербанк создает уникальные цифровые решения, которые позволяют качественно упросить жить малого бизнеса. Среднее время открытия расчетного счета в Сбербанке занимает 20 минут, операции по переводу средств между юридическими лицами в среднем занимают 3 минуты. В этом году был запущен сервис онлайн-кредитования малого бизнеса. Время с подачи заявки до зачисления денег на счет составляет менее 3 часов. При этом клиенту не нужно посещать банк даже для подписания договора.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбербанк уделяет особое внимание созданию комфортной экосистемы для предпринимателей. На Юге и Северном Кавказе мы обслуживаем более 226 тыс. клиентов малого бизнеса, из них 30% клиенты Краснодарского края. Благодаря развитию цифровых сервисов для бизнеса новыми клиентами банка стали 62 тыс. предприятий малого бизнеса. Кубань – это регион, в котором много предпринимательских идей. Мы заинтересованы, чтобы появлялось как можно больше бизнесменов, которые будут структурированно и профессионально подходить к развитию собственного дела. Поэтому важно делиться с клиентами экспертизой и компетенциями. Сегодня мы предоставляем доступ к лучшим образовательным программам, современным инструментам и практикам ведения бизнеса. Мы системно реализуем образовательные проекты для предпринимателей, среди которых форум «Свое дело». Форум проводится во всех крупных городах страны и уже получил положительные отклики клиентов. Следующее мероприятие состоится в Ростове-на-Дону».

Игорь Манн, самый известный маркетолог России: «Форум «Свое дело» решает сразу три задачи для предпринимателей. Первая – это нетворкинг, здесь можно познакомиться с коллегами, которые потенциально могут стать клиентами или партнерами. Вторая – прокачка знаний. Сбербанк готовит темы так, чтобы каждому участнику дать максимально полезный прикладной контент. И третья – форум дает заряд вдохновения: можно выслушать советы экспертов и без лишнего стресса применить их в своем бизнесе. Форум проходит во всех крупных городах от Калининграда до Владивостока, и я надеюсь, что он станет традицией Сбербанка и повторится в следующем году».

«СВОЕ ДЕЛО | Бизнес-форум» — событие, направленное на развитие малого бизнеса. Форум стал одним из серии подобных мероприятий, организованных Сбербанком для своих клиентов – компаний малого бизнеса. Подобные форумы уже прошли в Красноярске, Казани, Омске, Волгограде и Воронеже. Бизнес-форум — лишь один из этапов большого реалити-проекта, в рамках которого происходит изучение анкет предпринимателей малого и микро-бизнеса, желающих принять в нем участие. Затем проходят съемки бизнес-процессов в выбранных компаниях, а через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.