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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Руководство нижегородских детских садов заплатит за антисанитарные условия

Нарушения обнаружены в 60% проверенных дошкольных учреждений.

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Нижегородские детские сады не отличаются чистой и порядком.


В дошкольных заведениях обнаружено большое количество нарушений санитарных норм. Причем носят они массовый характер. Из 359 садиков, которые попали под проверку в 2019 году, недостатки зафиксированы в 216 учреждениях. О самых частых нарушениях рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород» заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Маргарита Фонарева.

Отметим, что всего на контроле регионального Управления Роспотребнадзора находится 1493 детских сада, в том числе 28 частных. Выявленные нарушения обернутся для руководства учреждений штрафами. В общей сложности составлено 340 протоколов об административных правонарушениях на сумму более 1,5 млн. рублей. Помимо этого, руководству детских садов придется устранить выявленные нарушения. Исполнение предписаний находится на контроле управления.

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