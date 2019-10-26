Сергей Лукин: Передовые технологии должны дать импульс развития строительной отрасли

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Внедрение передовых технологий в проектировании и строительстве как средство для увеличения объемов возведения жилья обсудили 23 октября в верхней палате российского парламента. В заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса принял участие сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

— Сергей Николаевич, какая роль сегодня отводится инновациям в сфере строительства?

— Внедрение передовых технологий признано руководством страны стратегическим направлением государственной политики в проектировании и строительстве. С помощью этого планируется модернизировать строительную отрасль и достичь поставленной в нацпроекте "Жилье и городская среда" цели по увеличению объёма жилищного строительства не менее чем на 120 млн кв.м в год. Отрасли необходим качественный скачок, который позволит не только увеличить количество квадратных метров, но и даст возможность повысить качество жизни наших граждан. Причём в данном случае речь идёт не о точечных улучшениях. Нужен комплекс эффективных мер, который выведет проектирование и строительство на принципиально новый уровень.

— На чём базируется такой комплексный подход?

— Прежде всего, в его основу заложено новое осмысление жизненного пространства. Буквально накануне заседания я встречался с руководством ДОМ.РФ - единого института развития в жилищной сфере. В течение двух с половиной лет компания занималась разработкой Стандарта комплексного развития территорий, внедрение которых даст совершенно иной подход к формированию городской среды и градостроительного регулирования. Авторы документа полагают, что внедрение Стандарта даст мощный импульс развитию строительной индустрии, а население получит новое качество жилья, которое будет пользоваться более высоким спросом на рынке недвижимости. Об этом участников заседания Совета подробно проинформировал Денис Филиппов - заместитель генерального директора ДОМ.РФ. Пилотные регионы для внедрения Стандарта выбраны – это Владивосток, Калининград, Ивановская и Саратовская области, для которых уже разработаны мастер-планы территорий. Кроме того, в их число вошли Краснодарский край и, что особенно отрадно отметить – Воронежская область. В этих субъектах начинается активная работа по внедрению Стандарта. Подробности раскрывать пока рано, следите за новостями. Думаю, они не заставят себя долго ждать.

— Какие технические решения ставятся при этом во главу угла?

— Конечно же, на заседании Совета широко обсуждалось применение технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта, перейти на которые поручено Президентом России в прошлом году. Эти технологии создают единое информационное поле, в котором аккумулируется вся информация о строительстве объекта начиная с идеи, проектирования, затем эксплуатации и до сноса здания. Полученными данными могут пользоваться все заинтересованные стороны – застройщик, управляющая компания, подрядчики. Мировая практика свидетельствует о значительной экономии средств в результате применения технологий информационного моделирования, особенно на этапе строительства и эксплуатации. В России уже наработан определённый опыт, в том числе и в жилищной сфере, пока преимущественно на этапе проектирования. Государство намерено поддерживать внедрение технологий информационного моделирования и строить с их помощью не менее 80% объектов с привлечением бюджетных средств. Необходимо отметить, что ведущие проектные институты Воронежа уже несколько лет применяют методы информационного моделирования, но всё-таки лидером по этому направлению в настоящее время является Москва. Столичные специалисты имеют и опыт разработок, и чёткое представление о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Причём по большей части это вопросы, характерные для внедрения инноваций в целом.

— В чём же состоят эти проблемы?

— Отсутствие организационных механизмов внедрения современных технологий. Неполнота и зачастую противоречивость нормативной базы, регламентирующей применение передовых методов проектирования, новых материалов и технологий в строительстве. Сложность прохождения экспертизы проектов, созданных с применением современных технологий. Список можно продолжать.

— В своём выступлении на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса особое внимание Вы уделили вопросу ценообразования в строительстве. В чём заключается важность этого аспекта?

— Как я уже сказал, одна из задач применения технологий информационного моделирования – снизить стоимость строительства. Но для этого нам необходима чёткая нормативно-сметная база. Пока оценка стоимости объектов, которую можно получить при помощи действующих нормативов, является весьма относительной – в том числе это касается социальных объектов, возводящихся с привлечением бюджетных средств. Когда смотришь на сметную документацию, создается впечатление, что мы живём в прошлом веке – настолько устарели и не соотносятся с сегодняшним днём многие положения. После совещания по ценообразованию в строительстве, которое провёл в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, некоторые подвижки в данном актуальном вопросе произошли, но необходимо ускорить процесс. Если строительное сообщество самоустранится от решения этой ключевой проблемы, о многих прогрессивных начинаниях можно будет забыть. Систему ценообразования в строительстве необходимо совершенствовать, чтобы не тормозилось применение эффективных инновационных материалов и технологий, а застройщики стремились к реальной экономии. Только тогда строительная отрасль будет развиваться планомерно и целенаправленно. Для всех, интересующихся данной тематикой, могу сообщить, что в рамках VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который пройдёт в конце октября в Екатеринбурге, Минстрой РФ проведёт семинар, на котором планируется обсудить вопросы расчёта индексов изменения сметной стоимости строительства по финансируемым из бюджета объектам в регионах.

— Какие идеи были высказаны относительно количественного роста объёмов жилищного строительства, необходимого для выполнения нацпроекта "Жильё и городская среда"?

— Очень аргументированно по данному направлению выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. По его мнению, эволюционного улучшения нормативной базы, снятия организационных барьеров, внедрения локальных инновационных подходов за счёт инвестора недостаточно, необходимо ориентироваться на формирование новых точек интенсивного роста. Одна из них – возрождение на новом качественном уровне индустриального домостроения. Передовые технологии должны дать импульс развития строительной отрасли.

— И финальный вопрос. Сергей Николаевич, согласны ли Вы с распространённым мнением, что строительство является консервативной отраслью?

— В корне не согласен. Сегодня мало идти в ногу с техническим прогрессом. Нужно опережать время, предвосхищая вызовы завтрашнего дня. Только в этом случае строительная отрасль будет отвечать потребностям государства.

Ольга Вороновская