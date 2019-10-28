Сергей Лукин: в Совете Федерации выдвинуты конкретные предложения по совершенствованию системы госзакупок

Фото: пресс-служба

24 октября в ходе парламентских слушаний, которые провела в Совете Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы обсудили острые проблемы применения контрактной системы и высказали конструктивные предложения.

- Государственные и муниципальные закупки во многом определяют эффективность работы всех органов власти, а значит, напрямую влияют на качество жизни граждан, – отметила в своём выступлении Председатель СФ.

Через систему государственных и муниципальных закупок распределяются значительные финансовые ресурсы. В 2018 году суммарный объем заключенных контрактов достиг семи триллионов рублей, а с учётом корпоративных закупок превысил 30 триллионов, что составляет почти треть ВВП страны. И хотя за последние годы проделана очень большая работа по совершенствованию контрактной системы, действующий порядок закупок по-прежнему трудно назвать эффективным. По мнению Валентины Матвиенко, несовершенство существующих механизмов особенно ярко проявилось в ходе реализации национальных проектов. Сложные и длительные закупочные процедуры стали одной из ключевых причин медленных темпов освоения средств, а также возникновения проблем при закупке готовых объектов в рамках нацпроектов.

- Закон о Федеральной контрактной системе вступил в силу с 1 января 2014 года. Анализ ситуации за этот период демонстрирует необходимость упрощения процедур закупок, исключения избыточных требований к заказчику, изменения подходов к контролю. Излишняя бюрократизация губит конкурентную среду, – заявил член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

Одна из серьёзных проблем, обозначенных сенатором, касается применения системы госзакупок при строительстве и оснащении крупных социальных объектов, в частности, школ и детских садов, в ходе реализации федеральных, региональных и муниципальных программ. В соответствии с положениями закона, строительство и оснащение объекта технологически связанным оборудованием и комплексное оснащение того же объекта учебным оборудованием не могут осуществляться в рамках одного контракта.

Сергей Лукин пояснил:

- Генеральный подрядчик имеет право возводить само здание, закупать и монтировать только неразрывно связанное с объектом строительства оборудование. А вот приобретать так называемое «движимое оборудование» – школьные парты и кроватки для детских садов, развивающие пособия и игрушки, шкафы и посуду – должны другие организации в рамках отдельных контрактов, количество которых для одного детсада или школы может исчисляться десятками.

Соответствующие нормы содержатся в части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд» и в части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

- К сожалению, на практике такое положение дел нередко приводит к срыву запланированных сроков начала работы объекта. Это наглядно продемонстрировал мониторинг исполнения национальных проектов в регионах. Поставка оборудования, необходимого для образовательного и воспитательного процесса, затягивается. В результате построенные и введенные в эксплуатацию школы и детские сады продолжительное время не могут начать работу, - подчеркнул парламентарий.

По мнению Сергея Лукина, в отношении социально значимых объектов целесообразно осуществлять организацию строительной деятельности «под ключ», когда договор подряда на строительство объекта, заключаемый между заказчиком и генподрядчиком, будет предусматривать выполнение не только монтажных и строительных работ, но и закупку необходимого для полноценного функционирования объекта оборудования.

Кроме того, нередки случаи, когда действующий порядок госзакупок значительно осложняет работу социальных учреждений.

По словам парламентария, к нему в рамках личных приёмов регулярно обращаются руководители предприятий и организаций, которые сталкиваются в своей деятельности с вопиющими противоречиями контрактной системы.

- Один из показательных примеров – недавняя встреча с заведующими детскими садами Советского района города Воронежа, во время которой работники дошкольного образования поделились своими проблемами, – отметил Сергей Лукин. – Всеобщее недовольство вызывает тот факт, что единственным критерием, который принимается во внимание при выборе поставщика для госзакупок, является самая низкая цена, что негативно сказывается на качестве приобретаемых через аукционы товаров. В результате в детские сады попадают недоброкачественные продукты для детского питания, высохшие фломастеры, игрушки сомнительного внешнего вида. Также высказываются нарекания в связи с долгим сроком прохождения процедуры торгов. Например, в случае поломки оборудования ждать возможности его замены детским дошкольным учреждениям приходится месяцами. Кроме того, потенциальные подрядчики крайне неохотно выходят на торги с низкой суммой контракта, в результате существующие проблемы, на решение которых выделены финансовые средства, не решаются долгое время.

Тема социального питания и недопустимости применения для закупки продуктов только ценового критерия не раз поднималась в ходе состоявшихся в Совфеде парламентских слушаний как экспертами, так и представителями органов государственной власти. Также выступающие высказывались за предварительный отбор квалифицированных подрядчиков и введение рейтинга добросовестных поставщиков.

Всё более актуальным, по мнению участников мероприятия, становится вопрос повышения прозрачности и конкурентности закупок малого объема, в том числе посредством их перевода на региональные электронные площадки или в электронные магазины. Успешный опыт более половины субъектов Федерации свидетельствует о том, что необходимо на законодательном уровне закрепить такой порядок проведения малых закупок.

Заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров представил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации концепцию очередного этапа реформы контрактной системы. Представитель ведомства заверил, что многие пожелания участников закупочной деятельности в ней уже учтены, но работа над совершенствованием законодательства продолжается, и предложения сенаторов найдут в ней своё отражение.

В своём комментарии сенатор Сергей Лукин указал на то, что соответствующая корректировка правил госзакупок должна быть произведена в сжатые сроки.

- Бизнесу нужны предсказуемые и стабильные условия работы, а гражданам повышение качества жизни. Сейчас это главные, стратегические задачи, которые поставил Президент России. И контрактная система должна быть нацелена на их решение, – подчеркнула в завершение дискуссии Валентина Матвиенко.

Ольга Вороновская