В конце октября в Татарстане ожидаются снег и существенное похолодание

На следующей неделе в Татарстане прогнозируется существенное похолодание. 29 октября температура воздуха опустится до -3°С ночью и до +1..+6° днем. 30 октября в республике ожидается небольшой снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом в ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, в Татарстане сохранится теплая погода. 26 октября ночью температуры воздуха составят ¬+1..+6°С, днем они повысятся до +9..+14°. 27 октября ожидаются небольшие дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. Ночные столбики термометров покажут +4..+9°, днем поднимутся до +8..+13°.

На следующей неделе, по данным Гидрометцентре, к северным и северо-западным районам Татарстана подойдет холодный атмосферный фронт. В связи с этим 28 октября в республике ожидаются осадки и усиления ветра до 17-22 м/с. Ночью похолодает до +4..+9°С, днем потеплеет до +8..+13°.

"Ъ-Казань"