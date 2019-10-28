Первый надувной массажер для шеи BORK

В коллекции релакс-мастеров BORK – незаменимый компаньон в путешествиях, D610. Это первый надувной массажер
BORK и первый, который можно использовать и как подушку для сна. Вот подробности:
Массажер для шеи D610 от BORK станет верным компаньоном путешественников. Это – идеальный подарок.
D610 доступен в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике BORK.ru.
О компании BORK:
BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.
Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.
Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали.
Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.
ООО "БОРК-Импорт", ИНН 5008042442, ОГРН 1065047064697, 108811, город Москва, поселение Московский, квартал 32, владение 17А, строение 1, этаж 3, помещение 104
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