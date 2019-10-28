Первый надувной массажер для шеи BORK

В коллекции релакс-мастеров BORK – незаменимый компаньон в путешествиях, D610. Это первый надувной массажер

BORK и первый, который можно использовать и как подушку для сна. Вот подробности:

D610 – самый компактный массажер для шеи BORK. Выключенным он помещается даже в небольшую сумку, а при включении автоматически надувается. Благодаря встроенному воздушному компрессору этот процесс занимает меньше минуты.

Массажер, выполненный из ультрамягких материалов, можно использовать как подушку для сна – вещь, так необходимую в поезде или самолете.

D610 имеет функцию подогрева для более глубокого, расслабляющего и приятного массажа.

D610 работает в трех режимах: высокоинтенсивный массаж, массаж средней интенсивности и режим, при котором массажные ролики выключены, но можно включить подогрев.

Как все компактные массажеры BORK, D610 заряжается от розетки с помощью micro-USB-кабеля и работает в беспроводном режиме.

Массажер для шеи D610 от BORK станет верным компаньоном путешественников. Это – идеальный подарок.

D610 доступен в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике BORK.ru.

О компании BORK:

BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.

Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.

Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали.

Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.