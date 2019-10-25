Woolrich и Griffin Studio создали первую экологичную коллекцию

Третья по счету совместная коллекция Woolrich и Griffin Studio отмечена особым отношением к экологическому вопросу. В сезоне осень-зима 2019/20 дизайнеры предлагают облачиться в одежду из переработанного полиэстра. Материал получен из пластика, который был выловлен рыбаками возле берегов Испании. Кроме того, производство стало более экологичным благодаря вторичному потреблению воды и инновационному методу печати принта, а не окрашивания. Напомним, около 200 л воды требуется для окраски 1 кг ткани.

Верхняя одежда представлена двусторонними пальто и куртками, а также паркой-трансформером, превращающейся в пончо. Акцент сделан на знаковые для брендов модели: парки и пуховики America T-Shape и Sleeping Bag Coat с яркими вставками и минималистичным лого «Buffalo check», выполненные с учетом современного oversize-силуэта.

Коллекция Woolrich x Griffin Studio будет доступна с конца октября на официальном сайте американского бренда.