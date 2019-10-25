В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении врача за незаконную выписку лекарств от рака

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении бывшей заведующей клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

По данным издания, в 2014–2015 годах врач получала выплаты от одного из представителей фармкомпании Roche, выписывая рецепты на ритуксимаб — противоопухолевый препарат, применяемый для лечения онкозаболеваний. Как сообщает издание, за указанное время экс-заведующая отделением получила не менее 520 тыс. руб. Компания Roche выпускает ритуксимаб под торговой маркой «Мабтера». Министерство здравоохранения закупает его в рамках специальной федеральной программы.

В мае Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам условно бывшего сотрудника фармкомпании Roche Владислава Александрова. Его признали виновным в незаконном получении рецептов у врачей на препарат ритуксимаб. Он получал препарат в льготных аптеках, а затем перепродавал его на черном рынке. За три года — с 2012 по 2015 год — он, как установил суд, получил почти 64 млн руб.

На звонки “Ъ” в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу не ответили.

Марина Царева, Санкт-Петербург