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В Москву привезли редкие часы Blancpain

24 октября 2019 года в ресторане Cristal Room Baccarat состоялся закрытый ужин по случаю презентации новых часов Blancpain из коллекции Metiers d`Art. Каждый образец коллекции создается вручную по индивидуальному заказу клиента, его собственному эскизу или описанию. При изготовлении моделей используются уникальные художественные техники оформления циферблата, корпуса и механизма часов: гравировка, эмалевая роспись, шакудо, дамаскинаж и биншотан. Иногда одна модель оформлена в трех-четырех техниках.

Самые новые модели Blancpain Metiers d`Art можно детально рассмотреть и примерить на выставке в бутике Blancpain в ЦУМе с 25 октября по 13 ноября 2019 года.

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