На Кубани осудили экс-директора ООО «Агротур» за хищение земли фирмы

В Краснодарском крае бывшего генерального директора ООО «Агротур» Бориса Хелмицкого приговорили к четырем годам колонии общего режима. Житель Абинска признан виновным по статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, господин Хелмицкий, используя свое служебное положение, под прикрытием правомерных гражданско-правовых сделок похитил ряд земельных участков и иные объекты недвижимости, принадлежащие обществу. Землю и недвижимость руководитель компании хотел реализовать различным физическим лицам, используя фиктивные сделки купли-продажи по произвольно установленным заниженным ценам.

При этом Борис Хелмицкий в силу занимаемой должности достоверно знал, что большинство планируемых им к незаконному отчуждению земельных объектов приобретены в собственность возглавляемого им общества с использованием, в том числе, заемных средств. При этом у «Агротур» оставалась непогашенной кредиторская задолженность. Ущерб обществу составил около 50 млн руб.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агротур» было зарегистрировано в Абинске в 2005 году как компания, занимающаяся покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Убыток общества за 2016 голд (последние опубликованные данные) составил 103,6 млн руб.

Василий Хитрых