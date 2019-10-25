Домашний арест сменился заочным

Фигурант громкого дела «Нового величия» сбежал из-под домашнего ареста. 26-летний Сергей Гаврилов сумел отключить электронный браслет и покинуть не только свою квартиру, но и страну. Украинские СМИ сообщили, что он попросил политического убежища у Киева. Сергей Гаврилов — один из десяти обвиняемых по делу «Нового величия», лишь четверым из них назначили домашний арест. После побега молодого человека заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Как ему удалось снять электронный браслет? И к чему приведет эта скандальная история? Разбирался Владислав Викторов.

Сигнал о повреждении электронного браслета, который был у Сергея Гаврилова, сотрудники ФСИН получили 21 октября. В его квартиру сразу выехала спецгруппа, там был беспорядок, но молодого человека не нашли. А 22 октября появились новости от пограничной службы Украины. В Черниговской области некий 26-летний молодой человек пересек границу и попросил политического убежища. Он заявил, что его преследуют власти из-за участия в протестных акциях. Видимо, это был именно Сергей Гаврилов, сообщила “Ъ FM” координатор юридической службы правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Алла Фролова: «Сергею Гаврилову мы оказывали юридическую помощь, а также были на связи с его матерью. К ним приходили и ФСИН, и оперативные работники. Фамилию молодого человека никто не знал. Сейчас же появилась информация, что это именно Сергей Гаврилов. Мы допускаем, что это он. В случае если Сергея задержат, он будет взят под стражу. Ни адвокат, ни родители, ни мы с ним не связывались».

Сергея Гаврилова обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем. Речь идет о так называемом «Новом величии». Десять человек, включая Гаврилова, по версии следствия, собирались свергнуть действующий политический строй и активно готовились к этому: они печатали листовки и обсуждали планы в Telegram-чатах. Двое уже получили реальные сроки, а остальные ожидают решения суда. Как же Гаврилову удалось сбежать? По словам адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрея Шугаева, избавиться от электронного браслета не так сложно: «Если Гаврилов разбирается в электронике, то он вполне мог обесточить браслет и спокойно скрыться. Другой вопрос: насколько оперативно Федеральная служба исполнения наказаний отслеживала все его действия? На мой взгляд, сотрудники ФСИН сработали плохо.

Теперь уже молодой человек будет недосягаем до наших правоохранительных органов, фактически он уже избежал наказания».

Впрочем, как рассказывают опрошенные “Ъ FM” юристы, были случаи, когда фигуранты судебных процессов сбегали из-под домашнего ареста через день после избрания им меры пресечения. Иногда электронные браслеты надевают арестованным не сразу. Как раз в этот момент они и скрываются: совершить побег вдвойне проще, если следователи заранее не позаботились о том, чтобы подсудимый не смог пересечь границу, объясняет адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам при Следственном департаменте МВД Павел Зайцев: «Если они выставили на границе сторожевики, чтобы не выпускать человека, то он и не уйдет. Следователь отправляет пограничникам в паспортный контроль сведения о том, что человеку избрана соответствующая мера пресечения — в данном случае это домашний арест — и ему запрещено покидать территорию Российской Федерации. Это право следователя ставить или не ставить сторожевик».

Очевидно, что побег Сергея Гаврилова из-под домашнего ареста не пройдет бесследно. Учитывая, общественный резонанс вокруг дела «Нового величия», наверняка всех фигурантов громких процессов теперь будут отправлять исключительно в СИЗО, рассуждает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина: «Домашний арест уже считается очень мягкой мерой пресечения. Есть риск, что если сейчас из-под домашнего ареста исчезают люди, то суд вернется к практике назначение реального наказания. Хотя, по моим наблюдениям, домашний арест в последние годы стал назначаться чаще».

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При этом юристы настаивают на том, что независимый суд не должен обращать на это внимания, ведь каждое дело требует специального подхода и тщательного рассмотрения. Но практика показывает, что обвинение предпочитает снимать с себя всю ответственность и требовать самого строго наказания, а суды их в этом поддерживают.

Ранее фигурант другого громкого процесса, так называемого «московского дела», Айдар Губайдуллин тоже уехал из России. Правда, молодой человек находился под подпиской о невыезде.