ВС Башкирии вернул на новое рассмотрение уголовное дело бывшего первого вице-мэра Уфы

Президиум ВС Башкирии, рассмотрев кассационную жалобу бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина (с ноября 2010 года по февраль 2012 года), отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию уголовное дело в отношении экс-чиновника.

В июне 2017 года приговором Октябрьского райсуда Уфы господин Никитин был осужден на три с половиной года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и нанесение ущерба федеральному бюджету в размере около 900 млн руб. Ему инкриминировалась организация и согласование нескольких земельных сделок, позволивших оформить в муниципальную собственность 170 га земли аэропорта ДОСААФ. Несмотря на то, что к тому времени аэродром уже не работал, а большая часть неразграниченной земли была отчуждена под коттеджные участки, следствие настаивало, что передача имущества муниципалитету была незаконной, и участок должен принадлежать РФ. В январе 2018 года ВС Башкирии смягчил приговор на год, а в августе Ленинский райсуд Уфы засчитал в срок отбытия наказания время содержания Владислава Никитина в СИЗО с 8 июня 2017 года по 18 января 2018 года из расчета один день за полтора дня. Неотбытый срок наказания (1 год и 9 дней) райсуд заменил на тот же срок исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Как следует из постановления президиума ВС, в январе прошлого года апелляционная инстанция допустила «существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела». Так, в частности, суд указал, что правовое положение земельного участка, незаконная продажа которого инкриминировалась Владиславу Никитину, «характеризовалось неопределенностью». При этом доводы экс-чиновника о том, что ему были инкриминированы события, «произошедшие задолго до занятия им этой должности», по мнению президиума, «мотивированно не опровергнуты». Иные доводы кассационных жалоб Владислава Никитина и его адвоката «также подлежат рассмотрению в апелляционной инстанции», указал ВС.

Олег Вахитов