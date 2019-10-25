По факту смерти пациентки в стенах саратовской больницы возбуждено уголовное дело

В Саратове после смерти пациентки в 12-й городской больнице возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Как ранее сообщали следственные органы, 15 октября в горбольнице скончалась 79-летняя пациентка, госпитализированная в медицинское учреждение месяцем ранее. Следователи не исключают, что ее смерти могло способствовать ненадлежащее оказание медицинской помощи персоналом учреждения.

Ведется допрос медиков, родственников женщины и соседей по палате, истребована медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, правильно ли пациентке был поставлен диагноз, правильно ли было назначено лечение, своевременно ли проводились процедуры, не было ли каких-либо нарушений.

Марина Ковалева