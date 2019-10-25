Премьер поручил проработать «целесообразность» штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч

МВД и другие ведомства должны проработать вопрос необходимости введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Такое поручение, с содержанием которого удалось ознакомиться “Ъ”, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доклад в правительство по этой теме должен быть представлен до 2 декабря.

Глава правительства среди прочего поручил разработать меры по наказанию иностранцев, нарушающих ПДД. А также пересмотреть принципы формирования дорожных фондов, что может привести к изменению правил расчета транспортного налога.

Санкция за небольшое превышение скорости, напомним, не применяется с 2013 года. В 2014 году МВД разработало законопроект о возвращении штрафа, но до Госдумы он так и не дошел. В 2018 году тему эту поднял вице-мэр Максим Ликсутов на совещании в правительстве. Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.

Об обсуждении меры — в публикации “Ъ” «Водителям пока разрешили ездить с той же скоростью».

О поручении премьера — в материале “Ъ” «Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости».