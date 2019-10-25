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В Ростове на директора «Управления благоустройства Октябрьского района» завели уголовное дело

Директора МКУ «Управление благоустройства Октябрьского района» Ростова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, директор 13 февраля 2017 года после проведения аукциона в электронной форме заключил с ОАО «Комбинат благоустройства Октябрьского района» муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. При этом он знал, что организация не предоставила надлежащее обеспечение исполнения контракта. Как отмечается в сообщении, это повлекло нарушение прав и интересов иных участников аукциона.

Кристина Федичкина


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