В Челябинске начальника райотдела судебных приставов обвинили в получении взятки

Управление СК России по Челябинской области предъявило обвинение начальнику Курчатовского райотдела службы судебных приставов Челябинска в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). В рамках уголовного дела ведется расследование, сообщает пресс-служба челябинского СКР.

По данным следствия, в 2015-2017 годах обвиняемый получил от местной жительницы взятки на сумму 70 тыс. руб. за совершение незаконных действий по исполнительному производству. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области.