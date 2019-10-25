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В Челябинске начальника райотдела судебных приставов обвинили в получении взятки

Управление СК России по Челябинской области предъявило обвинение начальнику Курчатовского райотдела службы судебных приставов Челябинска в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). В рамках уголовного дела ведется расследование, сообщает пресс-служба челябинского СКР.

По данным следствия, в 2015-2017 годах обвиняемый получил от местной жительницы взятки на сумму 70 тыс. руб. за совершение незаконных действий по исполнительному производству. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области.

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