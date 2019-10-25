На эспланаде появятся ледовые объекты в стиле фэнтэзи

Ледовый городок на эспланаде Перми будет построен в жанре фэнтези и будет называться «Легенды древней Пармы». Как сообщается на сайте мэрии, праздничный ледовый комплекс будет состоять из девяти различных объектов и 24 горок. «В новом обличии предстанет в этом году и главная новогодняя ель. Ее конструкция будет напоминать форму натурального дерева. Кроме того, она будет эффектнее, чем предыдущая, за счет комбинации статических и динамических RGB-ламп. Высота новой елки будет достигать 30 метров. Использовать ее планируется на протяжении нескольких сезонов»,— сообщает мэрия.

В прошлом году ледовый городок на эспланаде Перми был посвящен культуре стран Восточной Азии и включал восемь ледовых объектов, посвященных культурным символам стран региона.