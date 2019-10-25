«Эфко» и United Oil хотят вложить $300 млн в производство масла и жиров в Северной Африке

Масложировая группа «Эфко» (основные мощности — в Белгородской области) планирует вместе с египетской United Oil создать совместное предприятие на севере Африки. Соответствующее соглашение было подписано на экономическом форуме «Россия-Африка», сообщили в компании.

Стороны уже более трех лет сотрудничают в рамках экспорта российского подсолнечного масла наливом и дистрибуции специализированных жиров производства «Эфко». Теперь компании хотят создать совместное предприятие и вложить в его развитие $300 млн (более 19 млрд руб. по курсу ЦБ на 25 октября). Соглашение предусматривает «строительство завода по производству спецжиров в Египте, трансфер инновационных технологий “Эфко”, создание центра прикладных исследований в Каире, расширение производства бутилированного масла и запуск брендов группы компаний на рынках Северной Африки», отметили в «Эфко». Также предполагается построить на Средиземном море зерновой терминал по перевалке 2 млн т насыпных грузов в год. За счет совместной работы компании рассчитывают создать крупнейшего производителя масложировой продукции в Северной Африке, который будет осваивать также рынки Ближнего Востока и Южной Европы. Предполагаемая ежегодная выручка совместного предприятия — более $1 млрд.

По словам гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко, в 2018 году компания получила $475 млн выручки от экспортных операций, а в 2019-м ее рост ожидается на 20%. Этому будет способствовать развитие портовой инфраструктуры в Тамани. Он отметил, что компания вместо продажи масла или шрота на FOB Черное море ищет возможность прямого выхода к потребителям на рынках стран-импортеров. «Партнерство с United Oil открывает несколько возможностей в регионе с быстрорастущими показателями численности и благосостояния населения. Во-первых, мы станем пионерами в трансфере наших инновационных технологий в области спецжиров, которые максимизируют использование отечественного подсолнечного масла. Во-вторых, наши бренды “Альтеро” и Violio получат шанс стать глобальными брендами. Первый рынок вне СНГ, где они массово будут запущены — это Египет, с потенциалом быстрого распространения на рынках стран Северной и Восточной Африки, а также Ближнего Востока. В-третьих, участие египетской стороны в проекте по строительству насыпного терминала на Средиземном море дает нам возможность построить устойчивую модель поставок российского шрота, а в будущем и сои, потребителям Египта»,— отметил господин Ляшенко.

Олег Мухин