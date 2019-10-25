Росздравнадзор прогнозирует повышение цен на лекарства с 1 января В стоимость будет заложена маркировка

После введения с 1 января 2020 года обязательной маркировки лекарственных препаратов повысится их стоимость, прогнозирует заместитель руководителя Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина. «На изготовителей и импортеров лекарственных препаратов ложится большая нагрузка. После введения маркировки повыситься их стоимость. Насколько точно поднимется пока неясно. Цена каждой марки – 50 копеек», – сообщила она на пресс-конференции.

Обязательная маркировка должна способствовать устранению подделок, а также предотвращать вторичное появление лекарств на рынке. Маркировки будут ставить на каждом этапе жизни товара: от изготовления до продажи. Каждый покупатель сможет проверить его путь в интернет-приложении «Честный знак».

После 2020 года начинается переходный период в 1,5-2 года. За это время компании должны реализовать лекарства, которые сейчас находятся на складах. В будущем также планируется ввести маркировку на медицинские газы и пиявок.

Госпожа Мокина добавила, что на данный момент в Свердловской области готовы к маркировке лекарств 678 юридических лиц, что составляет 23,6% от общего числа. В их число входят организации, которые имеют лицензию на закупку лекарств: аптеки, больницы, стоматологии и косметологические центры.

Евгений Минин