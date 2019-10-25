Syngenta планирует запустить завод в ОЭЗ «Липецк» в 2021 году

Один из мировых лидеров по производству средств защиты растений, швейцарская Syngenta, планирует запустить свой завод в России, расположенный в особой экономической зоне «Липецк», в 2021 году. Об этом стало известно в ходе церемонии закладки первого камня в основание завода.

Объем инвестиций в проект, реализуемый в Елецком районе, составит 1,6 млрд руб. Предполагается создать 40 рабочих мест. Компания планирует производить пять гербицидов; на первом этапе мощность завода может составить 5 млн литров в год.

Олег Мухин