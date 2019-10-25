ЕСПЧ коммуницировал жалобу кузбасского оппозиционера

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу координатора «Протестного Кузбасса» Льва Гяммера после новокузнецкой акции протеста «Он нам не царь», прошедшей весной 2018 года. Об этом активист сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По сведениям оппозиционера, 5 мая 2018 года в Новокузнецке прошел митинг, организованный штабом Алексея Навального. Его тогда, как пишет Лев Гяммер, «разогнали космонавты с дубинками». «Меня и еще около 20 человек запихали в автозаки и развезли по отделениям. Мне дали штраф 10 тыс. руб. В обозримом будущем я и еще несколько оштрафованных участников добьемся правды в Европейском суде»,— сказал активист.

Коммуницирование жалобы — первый этап рассмотрения обращения ЕСПЧ. Затем обращение исследует комитет из трех судей и судебная палата, которая и примет окончательное решение. В ответе ЕСПЧ говорится, что суд решил уведомить государство-ответчика о жалобе Льва Гяммера и дает возможность «представить, если оно пожелает, замечания по существу жалобы» до февраля 2020 года.

Юрий Зуев