Депутаты Курултая Башкирии намерены законодательно закрепить «час тишины» днем

Курултай Башкирии намерен законодательно ввести «час тишины» в дневное время в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Депутаты получают большое количество жалоб от «родителей малолетних детей, чей дневной сон регулярно нарушается из-за шумных соседей», а также к ним обращаются частные детские сады, расположенные в домах. По словам депутатов, в других регионах подобный опыт ограничения шума в дневное время имеется. Парламентарии намерены изучить практику коллег и приступить к выработке нормативного документа.

В настоящее время согласно республиканскому закону «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время», жителям многоквартирных домов запрещено шуметь с 20 часов вечера до 9 часов утра.

Влада Шипилова