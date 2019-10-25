Ударившая ножом знакомого жительница Ижевска хотела сымитировать ранение при задержании полицейскими

В Ижевске проводится следственная проверка по факту угрозы применения насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Удмуртии, по данным проверки, 23 октября около 12 часов сотрудники полиции прибыли по месту жительства 20-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении накануне двух краж бытовой техники и спиртных напитков.

Мужчина пригласил полицейских в квартиру, где с угрожающим видом продемонстрировал им нож. В это время находившаяся в квартире 18-летняя знакомая молодого человека нанесла ему удар ножом в ногу, чтобы, как она пояснила следователю в ходе проверки, сымитировать нанесение полицейскими ножевого ранения знакомому при задержании.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, по результатам которой будет дана квалификация действиям молодого человека и его подруги.