В Курганской области пенсионер застрелил фермера, запрещавшего пасти лошадей на своих землях

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело по факту убийства главы крестьянско-фермерского хозяйства пенсионером из-за пастбища для лошадей. Преступление произошло в селе Альменево Щучанского района 24 октября, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, раннее между мужчинами неоднократно происходили споры на почве того, что табун 62-летнего жителя села пасся на землях местного крестьянско-фермерского хозяйства. Его глава пытался решить конфликт, в том числе через органы местного самоуправления, предупреждая хозяина лошадей о привлечении к ответственности за потраву посевов. Вечером 24 октября предприниматель, возвращаясь на автомобиле с работниками с посевных полей, заехал к пенсионеру и высказал претензии о том, что его лошади снова находятся на фермерских землях. В ответ хозяин табуна сходил в дом за охотничьим ружьем, вышел во двор и выстрелил в фермера. От полученного ранения 49-летний мужчина вскоре скончался в медицинском учреждении.

Пенсионера задержали и предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.