В Новороссийске планируют удлинить троллейбусные линии

Троллейбусные линии в городе-герое собираются продлить до последних домов по ул. Мефодиевской, а также пустить экологичный вид транспорта по ул. Видова от ул. Луначарского до ул. Кутузовской, об этом зашла речь на совещании, посвященном развитию данного вида транспорта, информирует пресс-служба мэрии Новороссийска.

Проектирование этих двух участков - в приоритетах. Совершенно точно вижу необходимость продления троллейбусных линий для отдаленных районов городах и для новостроек», - рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Также в планах мэрии ввести еще одну троллейбусную линию, которая объединит 13 мкр и ул. Ленина в с. Цемдолина. Кроме того на совещании обсудили вопрос модернизации троллейбусного парка. Напомним, четыре новых современных троллейбуса выйдут на маршруты города в канун Нового года.

Андрей Ульченко