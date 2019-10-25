Уволен охотинспектор, не помешавший бывшему замминистра Виктору Усенко убить четырех собак

Краевое Минприроды расторгло контракт с инспектором охотничьего надзора Горнозаводского района Виктором Козловым, являющимся свидетелем по уголовному делу, которое было возбуждено по факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак. Как сообщает «URA.RU», ведомственная проверка пришла к выводу, что Козлов присутствовал при расстреле лаек бывшим замминистра Виктором Усенко, но не остановил расправу.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, в середине сентября отделение МВД России по Горнозаводскому округу возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, хозяин собак заявил, что они были застрелены Виктором Усенко, директором охотхозяйства «Глухарь» (Горнозаводский район). Господин Усенко до 2016 года занимал пост должность первого заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора. Экс-чиновник объяснил свои действия тем, что собачий лай «мешает ему охотиться».