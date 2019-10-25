В Удмуртии незначительно снизились объемы потребительского кредитования

В Удмуртии по итогам девяти месяцев 2019 года незначительно снизилось количество выданных потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным НБКИ, в январе-сентябре 2019 года было выдано 173,7 тыс. займов, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Среди 30 регионов России с самым большим количеством предоставленных потребительских кредитов снижение, помимо Удмуртии, произошло также в Свердловской области — на 0,8%. Наибольший рост произошел в Москве — на 16,3%, Омской (на 13,7%) и Московской (13,5%) областях.

В среднем же рост по стране составил 3,9%. «По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 2019 году обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер – в ряде регионов продолжается достаточно активный или умеренный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров»,— прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.