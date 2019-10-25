Власти Массачусетса обвинили ExxonMobil в обмане инвесторов

Власти американского штата Массачусетс подали иск к компании ExxonMobil, обвиняя ее во введении инвесторов в заблуждение, сообщает агентство Reuters. В иске, поданном окружным прокурором Маурой Хэйли в Высший суд Бостона, говорится, что нефтедобывающая компания систематически занижала оценку рисков, связанных с влиянием ее деятельности на климатические изменения, вводя в заблуждение как инвесторов, так и потребителей.

ExxonMobil назвала этот иск «трюкачеством» и попыткой отнять силы и время у адвокатов компании, которые сейчас занимаются защитой корпорации от иска, поданного властями Нью-Йорка еще в 2018 году. Тогда власти Нью-Йорка направили в суд иск к нефтяным компаниям BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil и Royal Dutch Shell, требуя возместить ущерб от изменения климата, вызванного нефтедобычей. Слушания по этому делу начались во вторник, 22 октября.

Кирилл Сарханянц