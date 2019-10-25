В Ростове средняя цена на автомобиль до трех лет выросла на 6%

«Авито Авто» проанализировало продажи автомобилей не старше трех лет в Ростове-на-Дону. За год средняя цена таких машин выросла на 6%, сообщает пресс-служба сайта.

В Ростове средняя цена автомобиля до трех лет немного превысила 1 млн руб. Дороже такие машины только в Красноярске (1,15 млн руб.), Москве (1,14 млн руб.) и Краснодаре (1,1 млн руб.)

Сильнее всего в Ростове подорожали машины категории Е (16%), а наименьший рост показал сегмент малых автомобилей — 3%. Самым популярным автомобилем стал KIA Rio со средней стоимостью 682 тыс. руб. По доступности лидирует отечественный автомобиль Lada Granta (401 тыс. руб.). Дороже всего покупали BMW5 — в среднем за 2 млн руб. За год сильнее всего поднялись цены на KIA Сeed (на 16%), а снизились максимально на Lada Kalina (на 49%).

Кристина Федичкина