Снижение ключевой ставки стимулирует рост необеспеченного потребкредитования в Нижнем Новгороде Снизятся процент по кредитам и процент по вкладам.

Нижегородские эксперты оценили последствия решения Совета директоров Центробанка, который впервые за два года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.

Теперь ставка составит 6,5% годовых.

Снижение ключевой ставки отражает цену денег и повлечет как снижение процента по кредитам, так и снижение процента по вкладам. О последствиях решения регулятора «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам, Председатель Правления ПАО «НБД – Банк» Александр Шаронов.

В связи с высокими темпами роста необеспеченного потребительского кредитования в Нижнем Новгороде, эксперты предупреждают, что снижение ключевой ставки и последующее снижение ставки по кредитам стимулирует рост кредитования и может вызвать волну перекредитования, что через некоторое время негативно скажется на финансовом состоянии значительного числа нижегородских семей. Об этом «ЪFM Нижний Новгород» рассказал финансовый обозреватель Константин Барановский.

Напомним, что ранее ЦБ заявлял о готовности смягчать политику, и в этой связи эксперты говорят о еще одном возможном снижении ключевой ставки до конца 2019 года.