Гособвинитель не признает нарушений в обвинительном заключении по делу Сергея Шатило

Представитель гособвинения попросил суд не удовлетворять ходатайство адвокатов директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило о возврате уголовного дела в отношении него в прокуратуру. Суд объявил перерыв для принятия решения. Об этом сообщает “Ъ-Волга” из зала суда.

«Обвинительное заключение в материалах уголовного дела отвечает необходимым требованиям ст. 220 УПК РФ. В фабуле по всем трем эпизодам вменяемого преступления следователь указал место и время его совершения, способы, мотивы и последствия данные о потерпевшем, характере и размере ущерба. Существенных нарушений УПК РФ при составлении обвинительного заключения не было. Это дает суду возможностьрассмотреть уголовное дело по существу»,– сказала представитель гособвинения.

Накануне защита Сергея Шатило попросила вернуть уголовное дело в отношении него в надзорное ведомство из-за отсутствия в обвинительном заключении указаний на конкретные место и время, а также последствия преступления и других сведений.

В текущем году Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас руководителя компании судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона.

Ранее защитники заявили ходатайство о признании уголовного преследования главы ООО «СМТ» незаконным и прекращении уголовного дела в отношении него.

Георгий Портнов