В Ростове запустили приложение для пополнения транспортных карт

Агентство развития платежных систем (АРПС) запустило приложение для пополнения транспортных карт «Простор», которые действуют в общественном транспорте Ростова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приложение «Простор» доступно для владельцев смартфонов с операционной системой Android. Для пополнения потребуется наличие модуля NFC в смартфоне, который позволяет считывать и записывать данные на чип карты. Сразу после установки приложения необходимо привязать банковскую карту для пополнения баланса.

«Приложение позволяет производить мгновенное пополнение транспортных карт. Теперь не нужно выходить на улицу, искать терминал для пополнения и иметь достаточное количество наличных денег. Кроме того, с помощью приложения можно проверить баланс в любое время»,— прокомментировал заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина